В Черниговской области после удара молнии сгорел дом

Гроза в Киеве 28 мая 2021. Фото: twitter.com/sodel_vlad
В Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Отмечается, что огонь повредил элементы кровли и перекрытия дома на площади 4 кв. м. Также обгорела внутренняя облицовка стен на площади 20 кв. м и имущество.
Спасатели говорят, что пожар мог начаться после разряда молнии.
Как правильно себя вести в доме во время грозы:
- Сразу закройте все форточки и окна. Сквозняков быть не должно.
- Выключите электроприборы из розетки.
- Находитесь подальше от окон, электроприборов и любых металлических предметов.
- Не пользуйтесь водопроводом.
- Не выходите из дома.
Напомним, ранее в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.
Кроме того, в Черновцах во время грозы и ливня разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской.
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