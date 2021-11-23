В Черниговской области пьяные мужчины забили собаку в чужом дворе: как их накажут

Собака не представляла для них никакой угрозы для мужчин / Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области мужчины из Репкинщины забили насмерть собаку. Теперь за это им грозит больше 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

Детали

Мужчины были пьяные. Они незаконно проникли в одно из частных хозяйств. Там жестоко забили до смерти собаку хозяев, которая не представляла для них никакой угрозы.

Как накажут живодеров

Мужчины признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилья и жестоко обращены с животным, совершенном умышленно с особой жестокостью, с хулиганских. 1 статьи 162 и ч. 3 статьи 299 УК Украины.

Одному из обвиняемых, ранее судимому, назначели наказание в виде 5 лет 3 месяца лишения свободы, другому – 5 лет 2 месяца лишения свободы.

Похожая история

В Сети появился ролик, в котором мужчина в одних трусах забил до смерти палкой по голове нутрий, а затем схватил кота и так же поступил с ним.

Все это на камеру снимала сожительница злоумышленника. Сам преступник позировал полуобнаженным и улыбался на фоне убитых животных.

Ранее мы писали: