В Черниговской области в пруде погибли двое отдыхающих. Их ударило током – видео

В Черниговской области отдых компании закончился трагедией. Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области в элитном гостиничном комплексе двух отдыхающих ударило током, они погибли. Трагедия произошла, когда мужчины решили искупаться в пруде и внезапно пошли на дно.

Подробности инцидента выясняли "Сегодня".

На отдых приехала компания работников IT-сферы. Они не были пьяными и все хорошо плавали.

"В какой-то момент он выдал очень громкий крик. И забился, скажем так, о воду – начал выдавать движения, которые не очень характерны здоровому человеку. И после этого крика он сразу пошел ко дну", – сказал коллега погибших Евгений.

После удара током люди массово начали выбегать из пруда. 15 минут тела пострадавших не могли достать из воды.

Погибшие мужчины. Скриншот из видео

Еще одна знакомая этих мужчин Ольга рассказывает, что медики скорой помощи приехали спустя пять минут после звонка. Отдыхающих 50 минут пытались реанимировать, а до этого люди пытались сами оказать первую помощь.

"Пришло заключение судмедэксперта. Цитировать точно не могу, но механическая асфиксия там указана и поражение током. То есть они утонули после поражения током. Поражение током зафиксировано, и это очень важно", – отметил брат одного из погибших Владислав.

В полиции пока не назвали точную причину трагедии, однако удар током – одна из версий. Вблизи водоема есть насосная станция, труба которой идет в пруд.

Что делать, если человека поразило током?

В Минздраве назвали такой список действий:

убедиться в отсутствии опасности;

если пострадавший находится под действием электрического тока, при возможности прекратить его действие: выключить источник тока, отбросить провод с помощью сухой деревянной палки или другого непроводящего ток средства;

осмотреть пострадавшего, проверить, дышит ли он;

вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

если у пострадавшего отсутствует дыхание, начать проведение сердечно-легочной реанимации;

если пострадавший без сознания, но дыхание сохранено, оказать пострадавшему стабильное положение;

наложить на места ожога чистые, стерильные повязки;

наблюдать за пострадавшим до приезда медиков;

если состояние пострадавшего ухудшается – повторно звонить диспетчеру "скорой".

Ранее мы сообщали, что на Волыни от удара током погиб ребенок.

Также напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку.