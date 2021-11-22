В Черниговской области в жутком ДТП погиб ребенок (фото)

Сейчас не известно, что стало причиной ДТП/Коллаж: Сегодня

В Черниговской области, где ранее мужчина застрелился на глазах у жены из старинного оружия, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В нем погиб ребенок.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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Детали ДТП

Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.

ДТП произошло с участием трех автомобилей/Фото: Facebook/Полиция Черниговской области

Погиб ребенок

В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.

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Ребенок, который был в салоне легкового автомобиля, впоследствии погиб в результате полученных травм/Фото: Facebook/Полиция Черниговской области

Действия правоохранителей

На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Причину аварии выясняют правоохранители/Фото: Facebook/Полиция Черниговской области

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ДТП в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри было несколько пассажиров.

От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки пояснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.

Пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков.

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