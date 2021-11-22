В Черниговской области в жутком ДТП погиб ребенок (фото)

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В Черниговской области, где ранее мужчина застрелился на глазах у жены из старинного оружия, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В нем погиб ребенок.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Детали ДТП
Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.
Погиб ребенок
В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.
Действия правоохранителей
На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства аварии.
ДТП в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри было несколько пассажиров.
От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки пояснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.
Пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков.
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