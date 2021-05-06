В Черноморске Одесской области мужчина поил 9-летнего мальчика водкой на парковке городского пляжа.

Об этом сообщает "Муниципальная Варта".

Ребенок находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его немедленно доставили в приемное отделение Черноморской больницы, а мужчину в Одесское районное управление полиции №2.

Детали выясняются.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. В комментариях люди разделились на два лагеря – одни считают, что такой поступок не достоин матери и ребенка надо исключить из такой семьи, а родителей – наказать. Другие не видят в этом ничего страшного и оправдывают горе-мать.

Также напомним, в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой.