В Черновцах люди закармливают лебедей до смерти (видео)

В Черновцах люди закармливают лебедей до смерти. Такую "медвежью услугу" делают горожане, принося на берег реки Прут птицам хлеб, различные булочки и печенье. Только за последнюю неделю три птицы погибли. "Сегодня" узнали все детали.

Столько лебедей на реке Прут давно не зимовали. Зоологи объясняют – все из-за теплой зимы, когда водоемы не замерзают.

Зрелище завораживает. Триста белоснежных птиц, посмотреть на которых горожане приходят постоянно. А здесь грянули холода, и зоозащитники в соцсетях призывали людей подкармливать лебедей.

Видео: Сегодня

"Нам нужно было их поддержать всего на несколько дней, на дни самых сильных морозов. И помчались к Пруту, где якобы голодают лебеди, еще больше людей. Пищу понесли. Но не все можно этим величественным птицам", – говорит зоозащитница Анна Пилипчук.

О том, что кормить лебедей хлебом категорически нельзя, написали активисты на табличках. Их развесили вдоль всего пути к берегу Прута. Однако предупреждения читали не все. И на днях ветеринары забрали отсюда трех мертвых лебедей.

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Вскрытие показало, что их убил именно хлеб.

В кусках мокрого хлеба быстро развиваются бактерии, которые и убивают птиц. Если есть желание покормить лебедей, стоит выбрать сырые или слегка отваренные овощи: капусту, морковь, картофель. А еще – запаренный рис или пшено.

Ранее мы писали, что в оккупированном Севастополе заметили экзотических птиц – в город прилетели розовые фламинго.

Также, огромная стая лебедей осталась зимовать в Винницкой области.