В Черновцах молния попала в детскую больницу – фото

Во время грозы молния попала в шпиль на башне здания – в некоторых кабинетах погорели компьютеры и оборудование

Коллаж "Сегодня"

В Черновцах во время грозы и ливня разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

Молния попала в шпиль на башне исторического корпуса медучреждения и разрушила его кровлю. Пожара удалось избежать, поскольку деревянные конструкции чердака обработаны раствором противопожарной защиты.

Больница, в которую попала молния. Фото: АСС

Сейчас здание обследуют эксперты, в частности, проверяют исправность электрических сетей.

Разрушенная часть больницы. Фото: КНП Городская детская клиническая больница

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Как рассказал АСС директор медучреждения Сергей Сторожук, в некоторых кабинетах погорели компьютеры и оборудование. Сейчас больница продолжает работать.

Черепица с крыщи больницы. Фото: АСС

"Примерно 3 на 1 метр разрушило черепицу. Слава Богу, никто не пострадал. Обошлось без пожара. Мы вызвали сотрудников Службы спасения, чтобы они закрыли ту дыру, потому что идут дожди", – рассказал Сторожук.

Напомним, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку. Пострадавшая в тот момент была в доме и разговаривала по мобильному телефону.

Кроме того, в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.

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