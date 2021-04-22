В Черновцах мужчина до смерти избил мать двух детей: женщина провела неделю в коме

Трагедия в Черновцах – мужчина не выпускал гражданскую жену на улицу и избил ее до смерти – что говорит семья погибшей

В Черновцах мужчина жестоко избил гражданскую жену. Алена провела в коме целую неделю и 19 апреля скончалась. Двое детей остались сиротами.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как избили Алену

Брат погибшей Александр рассказал, что первый муж и отец детей Алены умер несколько лет назад. Потом она встретила другого мужчину, они пару лет жили вместе. Знакомые семьи говорят, что он был хорошим. Однако последние месяцы Алена встречалась с третьим мужчиной.

"И вот однажды он ее сильно избил. Она мне призналась, что это сделал он, и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что сестру и пальцем не трогал. И вдруг Алена пишет встречное заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет", – сказал он.

Сначала Алена то уходила к этому человеку, то возвращалась к детям. А в какой-то момент исчезла. Новый "ухажер" ее никуда не отпускал и не разрешал с кем-либо встречаться.

Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Он звонил и этому мужчине.

"Он мне заявил, что Алена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы то же самое мне сказала сестра. Я должен был от нее это услышать – тогда я не буду их разыскивать. Но он не давал ей трубку", – говорит брат.

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После этого женщину нашли в бессознательном состоянии в гараже. Сожитель избил Алену, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать медиков.

Неделю провела в коме

33-летнюю Алену похоронили в среду, 21 апреля. Врачи боролись за ее жизнь целую неделю, но за все это время женщина так и не пришла в себя.

У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер.

В полиции рассказали, что сразу после избиения подозреваемого задержали, сейчас он в СИЗО. Копы уже открыли уголовное производство. Теперь мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области 21-летняя девушка убила своего 6-летнего брата.

Кроме того, в Одесской области двое подростков в Измаиле жестоко избили мужчину, в результате чего тот скончался.