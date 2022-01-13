В Черновцах на улице начали стрельбу – есть раненый

Возле автомобиля пострадавшего есть следы крови/Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 13 января, в Черновцах на улице Паркового проезда подстрелили человека. Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Об этом пишет местное издание Чернівецький промінь.
Детали
Инцидент произошел сегодня днем. Всего было произведено два выстрела. Подстрелили мужчину, которого уже госпитализировали в лечебное заведение.
У автомобиля пострадавшего заметны следы крови. На месте происшествия работали полиция и следственно-оперативная группа.
Местное издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что личности стрелков уже установлены.
На рынке в Харькове произошла стрельба
Между мужчинами возник конфликт. В результате один достал пистолет и выстрелил в другого. Прохожие задержали стрелка до приезда полиции.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает, что выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали.
Ранее мы писали:
- В Косово и Метохии обстреляли автобус, который перевозил учеников. Убиты водитель, кондуктор и два ученика.
- В Донецкой области нацгвардейцы применили оружие из-за неповиновения пьяного водителя.