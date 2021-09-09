В Черновцах откроют мобильный пункт вакцинации в университете

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Коллаж "Сегодня"

На территории Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича с 10 сентября заработает мобильный центр вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Черновицкая ОГА, пункт вакцинации будет расположен в IV корпусе, на географическом факультете. Мобильная бригада медиков будет делать процедуру в аудитории 1а и 2.

"Работать пункт будет с 10:00 до 14:00, поэтому прививки могут сделать преподаватели, сотрудники и студенты университета", – говорится в сообщении.

Для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

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Мифы о вакцинации

Если нет риска развития серьезных осложнений от COVID-19, вакцина не нужна. Правда: COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг.

COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации. Правда: сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19. От вакцинации я заболею. Правда: вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса.

вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса. Вакцины были разработаны слишком быстро. Мы не можем быть уверены в их безопасности. Правда: вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились.

вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились. Вакцины небезопасны для беременных или планирующих беременность. Правда: Центр контроля и профилактики заболеваний отмечает, что беременные женщины подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19. 11 августа 2021 года специалисты CDC, опираясь на последние данные о безопасности вакцин, порекомендовали беременным женщинам проходить вакцинацию. Это новое руководство соответствует ранее озвученным рекомендациям Американской коллегии акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине точно усилят, но вакцинированных ждет сюрприз.

Также напомним, мэр Ивано-Франковска пообещал деньги той, кто первой забеременеет после прививки от COVID-19.