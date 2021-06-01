В Черновцах упал строительный кран, есть пострадавший (фото)

На месте происшествия работают правоохранители. Фото: ГУНП
В центре Черновцов, где ведется строительство многоэтажки, упал башенный кран. В результате инцидента травмировался 54-летний водитель техники. Он получил травмы различной степени тяжести.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, медики доставили пострадавшего в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают правоохранители. Фото: ГУНП
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции.
Сейчас правоохранители собирают необходимую информацию для отработки версий несчастного случая.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУНП
Ранее мы сообщали, что в Днепре строительный кран упал на бетономешалку. Стрела крана упала на кабину автомобиля и раздавила водителя.
Также напомним, в Одессе грузовой кран влетел в маршрутку с пассажирами.
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