В Черновцах во время движения обстреляли автомобиль с тремя детьми

Злоумышленник преследовал Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю

В Черновцах вечером, 17 сентября, произошла стрельба – огонь открыли по автомобилю, в котором были дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавший рассказал, что ехал за рулем автомобиля Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов. В какой-то момент водитель легкового Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении. В момент нападения в авто находилось трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

Полицейские выяснили, что на перекрестке между двома водителями возник конфликт. Злоумышленник начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю. Он выстрелил в сторону окон пассажирской двери. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. В результате стрельбы никто из людей не пострадал.

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/ Фото: Нацполиция

Полиция установила и задержала 22-летнего стрелка. У него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

/ Фото: Нацполиция

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