А так можно было? Что известно о женщине, которая напала на мэра Черновцов

Неадекватная женщина попыталась ударить мэра рукой и стопкой бумаг / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 2 сентября, в Черновцах во время сессии горсовета напали на мэра Романа Кличука. Там к президиуму подбежала неадекватная женщина и попыталась ударить городского главу.

Что произошло?

На видео с места видно, что женщина разговаривает на повышенных тонах с городским головой и нецензурно выражается в его адрес, после чего попыталась ударить рукой и стопкой бумаг.

"Полицию сейчас я вызову, и психиатрическую бригаду для всех вас, для каждого из вас… Вы наверно наркоту употребляете? Скажите, чем вы закидываетесь граждане депутаты? А? Я вас спрашиваю?!", — заявила женщина, которая прорвалась к президиуму.

Позже в зал зашел полицейский, который увел женщину из помещения, а Кличук извинился перед коллегами и объявил перерыв на 10 минут.

Кто эта женщина и что ей грозит?

Городской глава заявил, что ему не знакома нападавшая. По его словам, у нее есть психические расстройства.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области проинформировала, что инцидент в горсовете Черновцов был зарегистрирован в едином учете заявлений и сообщений.

Правоохранители будут расследовать попытку нападение на мэра города.

"Насколько понятно, у нее были вопросы, которые, в свою очередь, были на рассмотрении в мэрии. После совершенного на женщину был составлен админпротокол по статье "Хулиганство". Также после совершенного женщину забрала бригада медиков, у которых она состоит на психиатрическом учете", – сообщила нам спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова.

А так можно было?

В полиции сообщили, что женщина пришла в горсовет как местная жительница.

"Охране сказала, что идет с бумагами на сессию горсовета, ее пропустили", – сообщили нам в полиции.

То есть, она не штурмовала горсовет, ее туда пустили относительно спокойно