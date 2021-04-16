В Черновицкой области прощаются с погибшими на Донбассе военными (фото)

В Черновцах на центральной площади простились с погибшим на Донбассе бойцом Алексеем Мамчием. Еще одного военного, Ярослава Карлийчука, похоронят сегодня в обед.
Об этом сообщает ИА АСС.
В ночь на четверг, 15 апреля, волонтеры встретили погибших бойцов живым коридором на границе Черновицкой и Хмельницкой областей.
Богослужения по погибшему Мамчию прошли в гарнизонном храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония на улице Капелланской. После этого провели прощальную церемонию и похороны на Центральном кладбище. Проститься с бойцом пришло много военных, родственники, местные власти и жители города.
С еще одним погибшим военным, Ярославом Карлийчуком, попрощаются в Глибоцком районе. Его в 14:00 похоронят на кладбище в Черепковцах.
Напомним, ранее в селе Степановка Полтавской области простились с 19-летним военным Андреем Мирчей.
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