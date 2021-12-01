В Черновицкой области ураган сорвал крышу гимназии: что с детьми (фото)

В Черновицкой области ЧП из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области бушевала непогода. Из-за этого ветер сорвал часть крыши гимназии. На данный момент учеников перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Суспільне.

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Детали ЧП

Непогода повредила кровлю из металлочерепицы и часть деревянных брусьев.

Как рассказал глава Сторожинецкой громады Игорь Матейчук, из-за поврежденной кровли гимназии учеников перевели на дистанционное обучение.

Сейчас в гимназии приступили к ремонтным работам для восстановления кровли. По словам главы громады, на это потратят 340 тысяч гривен.

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Непогода в Украине: более 50 населенных пунктов в пяти областях остались без света

Из-за порывов ветра и мокрого снега в Украине обесточен ряд населенных пунктов.

"Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская – 37, Черниговская – 8, Черновицкая – 6, Закарпатская – 3 и Донецкая – 2", – говорится в заявлении спасателей.