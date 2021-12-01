В Черновицкой области ураган сорвал крышу гимназии: что с детьми (фото)

В Черновицкой области ЧП из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 1 декабря, в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области бушевала непогода. Из-за этого ветер сорвал часть крыши гимназии. На данный момент учеников перевели на дистанционное обучение.
Об этом сообщает Суспільне.
Детали ЧП
Непогода повредила кровлю из металлочерепицы и часть деревянных брусьев.
Как рассказал глава Сторожинецкой громады Игорь Матейчук, из-за поврежденной кровли гимназии учеников перевели на дистанционное обучение.
Сейчас в гимназии приступили к ремонтным работам для восстановления кровли. По словам главы громады, на это потратят 340 тысяч гривен.
Непогода в Украине: более 50 населенных пунктов в пяти областях остались без света
Из-за порывов ветра и мокрого снега в Украине обесточен ряд населенных пунктов.
"Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская – 37, Черниговская – 8, Черновицкая – 6, Закарпатская – 3 и Донецкая – 2", – говорится в заявлении спасателей.
Ранее мы писали:
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.