В детсаду Днепра бушует неизвестный вирус: нескольких детей госпитализировали

Руководство дошкольного учреждения заявляет, что информация о вирусе — фейк/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре в детском саду №298 — вспышка неизвестного вируса. Некоторых детей госпитализировали. В садике информацию о вирусе не подтверждают.

Об этом сообщает ТСН.

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Симптомы у детей

"В детском саду 298 отравились дети, некоторые попали в больницу под капельницу. В городской больнице №3 ротавирус якобы исключили из диагноза, поскольку нет температуры", — написала на своей странице в соцсети руководительница общественной организации "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

Женщина отметила, что у детей разная степень отравления. Основной симптом — рвота.

"Родители возмущаются, требуют комментариев. Они даже планировали собраться всем вместе и потребовать объяснений. Фактически, у всех детей наблюдался рвотный рефлекс, двое детей попали в больницу. По словам врачей, они якобы исключают ротавирусную инфекцию", — рассказала Татьяна Лампика.

Что говорят родители детей?

Родители детей боятся публично обсуждать инцидент, так как возможны конфликтные ситуации в дошкольном учреждении в будущем. Однако анонимно говорят, что дети действительно заболели. Недомогание наблюдается у большей половины воспитанников одной группы.

Мать ребенка рассказала, что ситуацию пытаются урегулировать, "не вынося сор из избы". Событие же произошло после того, как дети вернулись в сад после новогодних каникул.

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"Мы в группе пытаемся принять меры, чтобы все это устранить. Но заболело очень много деток", — сказала женщина.

Что говорят чиновники и директор сада?

В дошкольном учреждении, как сообщает ТСН, в резкой форме заявили, что информация об инфекции – фейк.

"Вся информация — неправда. Она не подтверждена. Поэтому я не хочу об этом говорить", — отметила директор сада №298 Наталья Зановкина.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что плохо себя некоторые ребята действительно почувствовали – заметили это 11 декабря. На следующий день из 17 воспитанников группы в сад пришли 12.

"Стало известно, что два ребенка находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города: один ребенок в детской больнице № 6 с подозрением на ОКИ, один ребенок в хирургическом отделении детской больницы № 3 с диагнозом — ацетономический синдром, один ребенок находился дома под наблюдением родителей в связи с плохим самочувствием, два воспитанника остались дома по семейным обстоятельствам", — говорят в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Кроме того, добавили, что в дошкольном учреждении были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия.

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Понятие "вирус"

Как пишет Wikipedia, вирус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только при присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).

Вирусы обнаружены почти в каждой экосистеме на Земле. Они являются самой многочисленной биологической формой. Изучением вирусов занимается наука вирусология, раздел микробиологии.

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