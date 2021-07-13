В детсаду в Одесской области массово отравились дети: трое попали в больницу

Воспитанники детсада попали в больницу с отравлением. Коллаж "Сегодня"
В Черноморске Одесской области в детском саду отравились шестеро детей. Трое из них попали в больницу.
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики заболеваний, пишет 048.ua.
Массовое отравление произошло в детсаду №12. Предварительный диагноз – "гастроэнтероколит". В Больнице сейчас лежат трое детей, остальные лечатся дома. Заболевшие в состоянии легкой и средней тяжести.
Отмечается, что в заведении начали проверку.
Также в центре контроля уточнили, что заболеваемость среди детей острыми кишечными инфекциями в области выросла на 5% по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, ранее в Одесской области произошло массовое отравление после банкета.Пять человек заразились сальмонеллезом.
Кроме того, во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети.
Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в харьковском ресторане обнаружили сальмонеллез и стафилококк:
Новости на эту же тему: