В Днепре девушка живет на съемной квартире с теленком и поросенком (видео)

В центре Днепра девушка выгуливала поросенка с теленком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре девушка выгуливала на одной из центральных улиц поросенка и теленка, как оказалось, они живут с ней на съемной квартире. Но неравнодушным прохожим показалось, что животные находятся в ненадлежащем состоянии и они вызвали полицию.

Об этом сообщает "Информатор. Днепр".

Юная иностранка выгуливала теленка в центре города / Фото: Информатор

Как оказалось, девушка, которая представилась Алисой, – иностранка, которая на самом деле спасла животных от смерти, выкупив их за довольно крупные суммы, "чтобы их не убили и не съели". А живут они с ней на съемной квартире.

До этого прохожие заметили, что теленок истощен и решили вызвать полицию, чтобы его изъяли, поэтому когда девушка вернулась за теленком ей его не отдали. В то же время, прибывшая на вызов полиция выяснила, что оснований для изъятия нет.

Поросенок уже давно живет у девушки / Фото: Информатор

Алиса рассказала, что купила теленка недавно в одном из сел через площадку OLX за 2000 гривен, а поросенок живет с ней давно и якобы обошелся ей в 20 тыс. гривен.

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Вокруг теленка собрались прохожие / Фото: Информатор

Полицейские проверили место жительства девушки и пришли к выводу, что животные обитают в отличных условиях и решили, что свинке вполне комфортно, а вот для теленка по имени Cawcar помещение явно не подходит. Но и сама Алиса была не против определить теленка в приют, поскольку ее основная цель – спасение животных.

Поэтому она написала отказ от Cawcar.

Напомним, в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

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