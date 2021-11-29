В Днепре хулиганы перевернули Ханукию и попали на видео

Они снимали сами себя на телефон / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 29 ноября, в Днепре на Европейской площади пять хулиганов свалили Ханукию (светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука, – прим. ред.).

Видео появилось в Telegram-канале "Днепр оперативный".

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В 5:47 подошла ребята и, снимая на телефон, крутились вокруг да около этого объекта. Потом, начали двигать и в итоге перевернули, после чего быстро убежали с места событий.

Во Львовской области хулиганы разгромили вагон электрички

Во Львовской области хулиганы разгромили вагон дизель-поезда Львов – Сокаль, снимая свои "развлечения" на видео.

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Вандалы выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Свои действия они снимали на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.

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