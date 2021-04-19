В Днепре копы спасли девушку, которая пыталась покончить с собой (видео)

Девушка жаловалась на проблемы в жизни и на работе

В Днепре полицейские спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть с Нового моста и покончить с жизнью. Позже она пожаловалась на проблемы в жизни и на работе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

В полицию обратился водитель, который сообщил, что проезжая по Новому мосту он увидел сидящую на его ограждении женщину. Эту информацию подтвердили и камеры видеонаблюдения.

На месте ЧП копы лично убедились, что девушка стоит на краю ограждения.

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Видео: Патрульная полиция



"Напарники схватили ее и вытащили из опасного места. Спасенная плакала и находилась в подавленном состоянии из-за проблем в жизни и на работе. Патрульные вызвали скорую. После осмотра врачей и общения с полицейскими женщина успокоилась", – пишут в ведомстве.

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