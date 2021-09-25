В Днепре легковушка врезалась в мусоровоз – погибла девушка (фото, видео)

Предварительно известно, что легковушка Mitsubishi Еvolution выехала на встречную полосу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре ночью, 25 сентября, легковушка столкнулась с мусоровозом – в аварии погибла девушка 2001 года рождения, еще трое пассажиров пострадали.

Про это сообщает пресс служба ГСЧС.

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По данным спасателей, автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ". В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

"С помощью гидравлического резака и разжимателя, чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Медики, прибывшие на место, госпитализировали в одно из медучреждений Днепра спасенных двух молодых мужчин и девушку. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Главные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

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