В Днепре мужчина 9 дней держал мать в заложницах. Вскоре он снова вернется домой (видео)

Житель Днепра 9 дней держал мать в плену / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре мужчина завалил вход в свой дом, закрывшись в нем с 78-летней матерью. Так они просидели девять дней. Чтобы выжить, женщина питалась объедками.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Как произошел инцидент

Улица, где живет мать с сыном, находится на окраине Днепра. С одной стороны железная дорога, с другой – домики с огородами, где живут в основном пенсионеры.

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Машина патрульных, что приехала в дом, переполошила всю округу. Копы спешили помочь пожилой женщине. Ее в доме забаррикадировал собственный сын и не выпускал 9 дней. Все это время женщина не выходила на связь. Посетить ее решила сестра – она ​​и вызвала полицию.

"Патрульные слышали крики женщины о помощи, было решено прорываться в помещение. Мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, поэтому вызвали психиатрическую бригаду, которая госпитализировали мужчину", – сказала спикер патрульной полиции Людмила Копыленко.

78-летня Мария Волкова показала веревки, которыми сын завязал двери. С кулаками не бросался, но и к выходу близко не подпускал. Пока была в плену, питалась всем, что имела под рукой.

"Вот что-то заколочу, сварю, чтоб жить. Так жила. И он голоден. Но он психически больной, ему все равно", – сказала пострадавшая.

Сын заболел еще в армии

Вспоминая о 47-летнего сына, Мария не может сдержать слез. По ее словам, Владислав заболел еще в армии. Но несколько лет назад его избили неизвестные и болезнь усугубилась.

"Приступы проходят, вроде бы разговаривает, нормально. А потом – я не знаю, что с моей головой делается, за голову хватается", – добавила пенсионерка.

В психбольнице не на камеру рассказали "Сегодня", что "то он баррикады сводит, то дом поджигает". Сюда мужчину привозят полицейские несколько раз в год. Последний раз выписали именно как раз дней назад – а провел там два месяца.

Почему не отправят на длительное лечение в больницу?

Держать мужчину против воли не имеют права. Отправить на длительное принудительное лечение можно разве через суд, – говорит юрист Андрей Верба. Нужно признать недееспособным по заявлению родственников.

"Назначают судебно-психиатрическую экспертизу и по решению суда он не может без согласия и без участия своего опекуна совершать юридически значимые действия. И опекун может принять решение, чтобы отправить его на лечение", – объяснил Верба.

Однако на суд у Марии нет ни денег, ни здоровья. Спустя несколько недель она снова готовится забирать буйного сына из психбольницы домой.