В Днепре на автобус с пассажирами упал столб – есть ли жертвы (фото)

В Днепре произошла авария с участием автобуса, в котором были пассажиры. Фото: "Информатор", коллаж "Сегодня"
В Днепре во вторник, 8 февраля, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Шмидта оборвалась контактная сеть. В результате на автобус с пассажирами упал столб.
Об этом сообщает "Информатор".
Что произошло?
Как рассказывают очевидцы, на месте проезжали два грузовика и один из них зацепил поврежденные провода. В результате фонарный столб упал на автобус, который стоял рядом. По предварительной информации, никто не пострадал.
По этой причине остановилось движение троллейбусов №5 и Б и трамваев № 1, 12, 17. Кроме того, на этом участке образовалась серьезная пробка.
Место, где произошло ЧП. Фото: "Информатор"
В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы
19 января в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем, и он влетел в салон мотоциклов.
Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.
Весь удар пришелся на лобовую часть со стороны водителя. В результате мужчина умер в карете скорой помощи.
Кроме того, пострадал водитель легкового автомобиля, который задел автобус.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины автокатастрофы.