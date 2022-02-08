В Днепре на автобус с пассажирами упал столб – есть ли жертвы (фото)

В Днепре произошла авария с участием автобуса, в котором были пассажиры. Фото: "Информатор", коллаж "Сегодня"

В Днепре во вторник, 8 февраля, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Шмидта оборвалась контактная сеть. В результате на автобус с пассажирами упал столб.

Об этом сообщает "Информатор".

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Что произошло?

Как рассказывают очевидцы, на месте проезжали два грузовика и один из них зацепил поврежденные провода. В результате фонарный столб упал на автобус, который стоял рядом. По предварительной информации, никто не пострадал.

По этой причине остановилось движение троллейбусов №5 и Б и трамваев № 1, 12, 17. Кроме того, на этом участке образовалась серьезная пробка.

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Место, где произошло ЧП. Фото: "Информатор"

В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы

19 января в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем, и он влетел в салон мотоциклов.

Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.