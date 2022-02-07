В Днепре на балконе многоэтажки нашли более 700 летучих мышей (фото)

Летучих мышей передали в Центр реабилитации рукокрылых / Коллаж "Сегодня"
В Днепре спасли более 700 летучих мышей. Их нашли на балконе в многоэтажке. Сейчас животных уже доставили в Центр реабилитации рукокрылых, где их осматривают.
Об этом сообщает Фельдман Экопарк.
Как спасли летучих мышей
Животных нашли на балконе многоквартирного дома в Днепре во время ремонта. Благодаря спасателям и волонтерам летучих мышей удалось собрать и передать в Центр реабилитации рукокрылых.
Не смогли бы выжить самостоятельно?
Это рыжие вечерницы – один из наиболее распространенных видов летучих мышей, которые любят устраиваться на зиму в украинских городах, а именно в щелях зданий и на балконах.
Выжить самостоятельно летучие мыши, которых потревожили во время зимней спячки, не могут.
Совсем скоро животных поместят на зимовку в специальный холодильник, где они будут находиться до весны, а в апреле их вернут в природу.
В парке Кривого Рога из дерева выпали летучие мыши
В Кривом Роге в парке имени Федора Мершавцева при плановом омоложении зеленых насаждений из дерева выпала спящая колония летучих мышей.
"Курьезный случай приключился этими днями в парке. При плановом омоложении зеленых насаждений из одного из деревьев выпала спящая колония летучих мышей. Конечно же, оставить животных погибать не стали", – говорится в сообщении.
Сотрудники парка в течении дня связались с харьковским центром спасения животных и по их рекомендациям подготовили животных к транспортировке.