В Днепре на балконе многоэтажки нашли более 700 летучих мышей (фото)

Летучих мышей передали в Центр реабилитации рукокрылых / Коллаж "Сегодня"

В Днепре спасли более 700 летучих мышей. Их нашли на балконе в многоэтажке. Сейчас животных уже доставили в Центр реабилитации рукокрылых, где их осматривают.

Об этом сообщает Фельдман Экопарк.

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Как спасли летучих мышей

Животных нашли на балконе многоквартирного дома в Днепре во время ремонта. Благодаря спасателям и волонтерам летучих мышей удалось собрать и передать в Центр реабилитации рукокрылых.

Не смогли бы выжить самостоятельно?

Это рыжие вечерницы – один из наиболее распространенных видов летучих мышей, которые любят устраиваться на зиму в украинских городах, а именно в щелях зданий и на балконах.

Выжить самостоятельно летучие мыши, которых потревожили во время зимней спячки, не могут.

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Совсем скоро животных поместят на зимовку в специальный холодильник, где они будут находиться до весны, а в апреле их вернут в природу.

В парке Кривого Рога из дерева выпали летучие мыши

В Кривом Роге в парке имени Федора Мершавцева при плановом омоложении зеленых насаждений из дерева выпала спящая колония летучих мышей.

"Курьезный случай приключился этими днями в парке. При плановом омоложении зеленых насаждений из одного из деревьев выпала спящая колония летучих мышей. Конечно же, оставить животных погибать не стали", – говорится в сообщении.

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Сотрудники парка в течении дня связались с харьковским центром спасения животных и по их рекомендациям подготовили животных к транспортировке.

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