В Днепре на пожаре спасли трех человек и кота (фото)

В Днепре на улице Калиновой в Индустриальном районе загорелась квартира.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 12 февраля в 8:23. Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Оказалось, что горит квартира на втором этаже 9-этажного жилого дома.
Во время тушения пожара спасены двое мальчиков 2020 и 2015 рождения, женщина 1992 года рождения и кот.
Пожар локализован в 8:57 и ликвидирован в 9:04.
К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области на пожаре спасли собак и котов. Питомцев удалось спасти из задымленного помещения.
Также напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.
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