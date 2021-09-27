Вызвали скорую, а попал в полицию: в Днепре неизвестные избили террориста

Задержанного доставили в отделение полиции / Коллаж "Сегодня"
В Днепре очевидцы увидели избитого мужчину и вызвали ему скорую. Но пострадавший накинулся на врачей и угрожал им физической расправой.
Об этом пишет Репортер. Днепр
На место также приехала полиция, но мужчина продолжал себя вести агрессивно, нецензурно выражался и угрожал. Дебошира задержали, а во время проверки выяснилось, что 38-летний мужчина находится в розыске СБУ в Днепропетровской области за создание террористической группы или террористической организации.
Задержанного доставили в отделение полиции, где к "терроризму" ему добавили и "хулиганство", а также "нахождение в пьяном виде в общественном месте".
Террористические акты в Украине:
Всего в Украине было 17 известных актов. В них пострадало почти 100 человек, в том числе и дети.
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