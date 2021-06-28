В Днепре охранники пляжа натравили на отдыхающих ротвейлера (видео)

Очевидцы утверждают, что полиция не реагировала на агрессию охранников и их собаки в том числе и против женщин

В Днепре охранники пляжа у Голубого озера натравили служебную собаку на отдыхающих, с которыми у них возник конфликт, в результате от зубов ротвейлера пострадали мужчина и женщина.

Об этом сообщил местный Telegram-канал Днепра.

По данным канала, конфликт между охранниками пляжа и отдыхающими возник из-за того, что людям с детьми не разрешали купаться на частном пляже. В ходе перепалки охранник применил газовый баллончик, а затем снял намордник с пса и тот кинулся на мужчину.

Кроме того, по словам очевидцев, та же собака затем волокла женщину по полу за ногу, а приехавшая на вызов полиция якобы не вмешивалась.

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"Мусора разбираться не стали, при них охрана кидалась на женщин, та же собака волокла женщину по полу за ногу, а полиция тупо свалила", – рассказал один из них.

В то же время мнения очевидцев насчет инцидента разделились. Одни утверждают, что оснований для применения газа и служебной собаки не было, другие говорят, что пострадавшие были навеселе и вели себя вызывающе.

"Люди были в полном адеквате. Они жители Елизаветовки и хотели, чтобы дети искупались на пляже. Охранник начал выступать, злоупотреблять служебным положением. Дальше он толкал этих людей, им как бы 50+, имел бы совесть... Запшикал мужчину балоном и пустил собаку", – цитирует издание свидетелей.

Напомним, житель Ровенского района забил соседскую собаку, потому что животное съело его курицу, а владелец не хотел расплачиваться. Теперь мужчину будут судить, ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Мы также писали, что в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень. На месте работали медики, но спасти пострадавшего не удалось – все из-за того, что очевидцы вовремя не оказали помощи ребенку.