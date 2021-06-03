В Днепре онкобольная с коронавирусом выбросилась из окна больницы

Тело погибшей обнаружила медсестра, которая не не нашла ее в палате и начала искать в больнице – предсмертную записку у женщины не нашли

Женщина выбросилась из окна больницы / Фото: Голос.UA

В четверг, 3 июня, в Днепре из окна больницы выбросилась онкобольная пациентка, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщило местное издание "Днепр оперативный".

Трагедия произошла в шестой городской клинической больнице. Там женщина лечилась от рака и COVID-19. Последний раз 51-летнюю женщину видели живой накануне в 22:00. А уже утром, медсестра, которая делала обход, в постели эту пациентку не обнаружила.

"После этого она пошла искать ее в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату и выглянув в окно, обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом", – говорится в сообщении.

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Медсестра сразу же уведомила об этом сына погибшей. Предсмертную записку у женщины не нашли.

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

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