В Днепре орудуют мошенники: глушат сигнализации и обчищают авто (видео)

Водитель думает, что машина закрыта, и уходит, оставив открытое авто, чем и пользуются преступники

В Днепре водители жалуются на мошенников. Говорят, на парковках города не могут поставить машину на сигнализацию и разблокировать двери.

Специалисты объясняют это тем, что на парковках работают злоумышленники, которые используют так называемые "глушилки".

"Предположим, что в черном автомобиле сидят злоумышленники. Их, как правило, работает не мене двух человек. У одного из них в руках, так называемая, "глушилка". Что это такое? Это специальное устройство, которое глушит, перекрывает сигналы, которые подаются человеком от его ключа", – рассказывает эксперт по автомобильной безопасности Никита Немятый.

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Так, по его словам, водитель думает, что машина закрыта, и уходит, оставив открытое авто, чем и пользуются преступники.

Ранее сообщалось, что Рада ужесточила ответственность за кражу авто.

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