В Днепре от ожогов умер ребенок – боролся за жизнь две недели

Мальчика госпитализировали в больницу с серьезными ожогами, но врачам не удалось спасти его жизнь

Пострадавшего госпитализировали в больницу / Фото: Getty Images

В Днепре скончался 12-летний мальчик, который 22 мая случайно поджог себя.

Об этом сообщил директор ОДКБ Алексей Власов, передает "Информатор".

За жизнь он боролся около двух недель, мальчик скончался в реанимации областной детской клинической больницы.

Предварительно установлено, что мальчик со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой. Ради интереса они решили поджечь жидкость и вылили ее на лавочке. В результате бутылка отскочила на пострадавшего и он воспламенился. С серьезными ожогами его доставили в больницу.

Реклама

Ранее в Харькове умер пятилетний мальчик с аппендицитом. Из-за потерянного времени ребенка не успели спасти.

Также недавно в Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице.

Смотрите самые важные новости в последнем выпуске новостей: