В Днепре патрульные гнались за грабителем и сбили женщину: она в больнице

В Днепре копы во время погони попали в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре, где ранее легковушка врезалась в мусоровоз, правоохранители начали погоню на служебном авто за мотоциклистом и наехали на женщину.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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ДТП случилось вечером 28 сентября в Соборном районе города, туда полицейские приехали на вызов об ограблении. На проспекте Героев они заметили мужчину на мотоцикле, подходящего под описание. Копы подали сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал и поехал дальше.

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По словам копов, мотоциклист создавал аварийные ситуации, ехал по тротуарам и подвергал опасности других людей. В какой-то момент инспекторы потеряли его из поля зрения, но очевидцы указали им, что тот проехал в арку одного из домов. И во время поворота копы зацепили женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила травму ноги, ее госпитализировали медики.

Сейчас устанавливаются все детали инцидента. Однако так и не известно, поймали ли подозреваемого мотоциклиста.

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:

Нарушение правил маневрирования;

Превышение безопасной скорости;

Несоблюдение дистанции;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Управление транспортом в состоянии опьянения.