В Днепре подросток порезал живот и шею, а после прыгнул из окна: в каком он состоянии

В Днепре 17-летний парень хотел покончить с собой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 17-летний парень пытался покончить с собой. Его доставили в областную детскую клиническую больницу с порезами на животе и шее.

Об этом сообщает "Информатор".

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Детали ЧП

Как стало известно, ЧП произошло вечером 17 ноября. По предварительной информации, 17-летний парень самостоятельно вколол себе инсулин, порезал шею и живот, после чего выпрыгнул со второго этажа.

В результате падения он также получил сотрясение мозга. Лежащего на земле подростка увидели прохожие, которые и вызвали скорую.

В каком состоянии подросток сейчас?

Парень находится в отделении интенсивной терапии, всю необходимую помощь ему уже оказали, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

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Самые частые причины самоубийств среди подростков

Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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