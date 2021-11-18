В Днепре подросток порезал живот и шею, а после прыгнул из окна: в каком он состоянии

В Днепре 17-летний парень хотел покончить с собой. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре 17-летний парень пытался покончить с собой. Его доставили в областную детскую клиническую больницу с порезами на животе и шее.
Об этом сообщает "Информатор".
Детали ЧП
Как стало известно, ЧП произошло вечером 17 ноября. По предварительной информации, 17-летний парень самостоятельно вколол себе инсулин, порезал шею и живот, после чего выпрыгнул со второго этажа.
В результате падения он также получил сотрясение мозга. Лежащего на земле подростка увидели прохожие, которые и вызвали скорую.
В каком состоянии подросток сейчас?
Парень находится в отделении интенсивной терапии, всю необходимую помощь ему уже оказали, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
Ранее мы писали:
- В Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом она вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.
- Также в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики "скорой".