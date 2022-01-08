В Днепре подросток пытался изнасиловать девочку – его жестко проучили (видео)

В Днепре подросток едва не изнасиловал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 14-летний подросток пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В результате парня облили зеленкой и заставили извиняться на камеру.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Днепр".

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По предварительной информации, 14-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к 12-летней девочке и хотел ее изнасиловать. В итоге ребенку удалось вырваться из рук подростка и сбежать.

Отмечается, что школьник не раз попадался на хулиганстве и других преступных действиях.

Подростка проучили

Неравнодушные днепряне решили проучить подростка, поймали его, облили зеленкой и заставили принести извинения на камеру.

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По словам пользователей Сети, 14-летний подросток сирота и проживает только с бабушкой.

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