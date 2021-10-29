В Днепре пьяная мать перевернула коляску с ребенком – малыш в больнице

Горе-мать в Днепре издевалась над ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. Женщина еле стояла на ногах, падала и даже переворачивала коляску с малышом.
Об этом сообщает издание "Репортер".
Детали ЧП
ЧП произошло на улице Энергетическая 28 октября около 21:00. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком.
На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.
Пьяная мать не могла разговаривать
На место прибыли правоохранители. Они увидели женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и без верхней одежды. На ребенке видимых повреждений не обнаружили. Что-нибудь сказать днепрянка не смогла.
Где сейчас мать и ребенок?
Медики прибыли на место и забрали младенца в больницу. Пьяную женщину отправили на осмотр врачу с подозрением на перелом ноги.
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