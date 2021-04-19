В Днепре пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места аварии

В понедельник, 19 апреля, в Днепре водитель автомобиля Suzuki сбил женщину и скрылся с места аварии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Очевидцы аварии сразу же вызвали полицию и медиков на место аварии. Правоохранителям описали автомобиль и дали видео с камер наблюдения. Спустя несколько минут они задержали 43-летнего мужчину.
Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него зафиксировали 2, 33 промилле алкоголя в крови, при допустимом количестве – 0,2.
Пострадавшую в тяжелом состоянии забрала скорая – у нее открытая черепно-мозговая травма. Спустя несколько минут после ДТП виновника задержали полицейские.
Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.
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