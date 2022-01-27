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В Днепре военный открыл стрельбу по людям – пятеро погибших (фото)

Ольга Кравченко
27 января, 07:33
Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли

В Днепре произошла трагедия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре 20-летний солдат-срочник взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. Сообщается о пятерых убитых и пятерых раненых.

Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

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Инцидент произошел около 4 часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22 солдат.

ЧП произошло рано утром / Фото: Информатор

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.

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В помещении было около 22 солдат / Фото: Информатор

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранено. Был введен план "Сирена". Солдат еще не пойман.

"Скорую" вызвали пострадавшие, которым удалось сбежать / Фото: Информатор

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Стрельба в Киеве

  • 25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
  • На место происшествия направили спецподразделение КОРД.
  • Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
  • После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
  • Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

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