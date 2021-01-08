В Днепре столкнулись две иномарки: авто – вдребезги, есть пострадавшие (фото)

В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Джинчарадзе произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Renault. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, Mercedes двигался по Запорожскому шоссе в сторону выезда из города. Renault ехал со стороны улицы Космической до проспекта Гагарина.

На перекрестке с ул. Джинчарадзе водитель Renault не предоставил преимущество второму автомобилю и совершил поворот. Водитель Mercedes не успел среагировать на этот маневр и в результате Mercedes ударил Renault в правый бок.

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На месте происшествия работали правоохранители, две бригады скорой помощи и специалисты ГСЧС. Водителя Renault увезли в больницу им. Мечникова с подозрением на перелом костей таза и правой руки. Пассажира Mercedes госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

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