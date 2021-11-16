В Днепре ужесточают карантин: какие ограничения ввели

В Украине еще одна область оказалась на грани красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре с 18 ноября ввели новые ограничения для перевозки пассажиров льготной категории. Теперь ездить бесплатно местные жители смогут по времени – с 10:00 до 15:00.
Об этом стало известно из протокола заседания комиссии ТЭБ и ЧС во вторник, 16 ноября.
Новые ограничения в транспорте Днепра
Местные жители смогут пользоваться льготным проездом с 10:00 до 15:00. Это касается передвижения в городских автобусах, электротранспорте и метро.
Новые правила вступают в силу с 18 ноября. К слову, ограничение проезда для льготников связано с распространением коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Украине
За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2264 человека;
- летальных исходов – 838;
- выздоровело – 21 914 человек.
Ранее мы писали:
- Киевский крематорий проводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.
- С 18 ноября Винницкая область переходит в красную карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В Украине области начнут выходить из красной зоны: в Минздраве назвали дату