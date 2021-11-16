В Днепре ужесточают карантин: какие ограничения ввели

В Украине еще одна область оказалась на грани красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре с 18 ноября ввели новые ограничения для перевозки пассажиров льготной категории. Теперь ездить бесплатно местные жители смогут по времени – с 10:00 до 15:00.

Об этом стало известно из протокола заседания комиссии ТЭБ и ЧС во вторник, 16 ноября.

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Новые ограничения в транспорте Днепра

Местные жители смогут пользоваться льготным проездом с 10:00 до 15:00. Это касается передвижения в городских автобусах, электротранспорте и метро.

Новые правила вступают в силу с 18 ноября. К слову, ограничение проезда для льготников связано с распространением коронавирусной инфекции.

Красная зона в Украине может расшириться. Фото: коллаж "Сегодня"

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Коронавирус в Украине

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.

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