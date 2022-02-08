В Днепре в киоске нашли мертвую женщину

На место вызвали полицию / Коллаж "Сегодня"

В Днепре на жилмассиве Победа мужчина пришел купить очищенную воду и увидел безжизненное тело продавщицы. На место сразу вызвали полицию и скорую.

Об этом пишет "Днепр Оперативный".

Что известно

Сегодня, 8 февраля, мужчина пришел купить воду в киоск. Он увидел настежь распахнутые двери торговой точки, а внутри на стуле сидела без движения продавщица возрастом около 70-ти лет.

Мужчина попытался заговорить с ней, но женщина не подавала признаков жизни и не дышала. На место сразу вызвали полицию и скорую.

Ее убили?

Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи подтвердили, что женщина мертва, однако следов насильственной смерти на трупе не было.

Во всех обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранители.

В Киеве обнаружили тело молодой женщины у гаражей

Возле пункта приема стеклотары на улице Вышгородской, 34/1 обнаружили труп молодой женщины, которая сидела, оперевшись спиной на стену гаража.

В полиции не исключают, что погибшая могла принимать наркотики, но так ли это – покажет судмедэкспертиза. На данный момент личность женщины устанавливается.

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