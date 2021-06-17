В Днепре в магазин и кафе бросили "коктейль Молотова". Что известно

В результате чрезвычайного происшествия утром 17 июня, к счастью, никто не пострадал – правоохранители начали расследование

Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП

В Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.

Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, камеры видеонаблюдения засняли поджигателей, которые на автомобиле скрылись с места преступления.

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Правоохранителям удалось поймать злоумышленников. Ими оказались жители Каменского 19-20 лет. У них изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, схемы с местом расположения заведения и пластиковую бутылку с неизвестным веществом.

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Бутылка с горючим веществом, которую бросили злоумышленники. Фото: ГУНП

Парням сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Они могут провести за решеткой от 3 до 10 лет. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota.

Также напомним, неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата горсовета в Ровенской области.

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