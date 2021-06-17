В Днепре в магазин и кафе бросили "коктейль Молотова". Что известно

Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП
В Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.
Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, камеры видеонаблюдения засняли поджигателей, которые на автомобиле скрылись с места преступления.
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Правоохранителям удалось поймать злоумышленников. Ими оказались жители Каменского 19-20 лет. У них изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, схемы с местом расположения заведения и пластиковую бутылку с неизвестным веществом.
Бутылка с горючим веществом, которую бросили злоумышленники. Фото: ГУНП
Парням сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Они могут провести за решеткой от 3 до 10 лет. Продолжается следствие.
Ранее мы сообщали, что в центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota.
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