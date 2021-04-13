В соццентре Днепра нашли мертвым младенца с синяками по всему телу: рядом была мать

В Днепре произошла трагедия – полиция начала расследование

В Днепре в социальном центре нашли мертвой месячную девочку. По всему телу младенца было много гематом. Полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные полиции и Днепр оперативный.

Девочку обнаружили около 5:00 в Центральном районе Днепра, на проспекте Александра Поля. В тот момент 41-летняя мать ребенка была рядом. Женщина была пьяна и не смогла внятно пояснить ситуацию, ее задержали.

По данным СМИ, кроме гематом, на теле малышки были и трупные пятна, однако точное время смерти установит экспертиза.

Издание "Днепр. Час" также уточняет, что вечером 12 апреля социальные работники видели ребенка еще живым.

Открыто два уголовных производства по ст. 115 ("Умышленное убийство") с дополнительной квалификацией — "естественная смерть" и ст. 166 — "злостное невыполнение родителями обязанностей".

Напомним, в Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

А в Ивано-Франковской области женщина родила в сарае и, желая избавиться от новорожденного сына, принесла его соседке на порог.