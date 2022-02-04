Правоохранители расследуют вооруженное нападение на "ПриватБанк". Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 4 февраля, в Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение ПриватБанка.

Об этом сообщает Днепр.Оперативный.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел в 17:15 в отделение банка по улице Строителей. В банк зашел мужчина, который начал разговор о "жизни" с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его в кассу, где требовал отдать все наличные. Грабитель забрал 52 тыс. грн.

Кассир подготовила пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. В то же время сотрудница банка успела нажать на "тревожную кнопку", включила сирену и вызвала охрану. Грабитель покинул отделение банка, услышав сирену.

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По факту попытки вооруженного ограбления отделения ПриватБанка ведется следствие. Кроме того, служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление.

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