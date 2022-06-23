В Днепре задержали мужчину, который из окна бросил в детей гранату (фото)

Полиция задержала злоумышленника/Фото: Национальная полиция Днепропетровской области, коллаж: "Сегодня"

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который из окна многоэтажки бросил в детей гранату. Его нашли в своей квартире.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области

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22 июня около 19:30 в полицию поступило сообщению о взрыве возле дома на Запорожском шоссе в Шевченковском районе Днепра. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован.

Во время спецоперации мужчина, причастный к взрыву гранаты, был задержан в собственной квартире.

"Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет, похожий на гранату, из окна квартиры на седьмом этаже дома. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще две гранаты и патроны, сейчас обыск продолжается. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату из окна/Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Под Луцком на гранате взорвался военнослужащий

В селе Змиенец Луцкого района Волынской области 19 июня на гранате взорвался военнослужащий.

По предварительной информации полиции, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате военный погиб. Мужчина 1984 г. р., из Кировоградской области, находился на лечении в медицинском учреждении Волынской области.

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На месте, где произошел несчастный случай, работали полицейские и медики. В оперативной диспетчерской Волынского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что медицинскую помощь мужчине не оказывали.

"Не оказывалась помощь. Были травмы, несовместимые с жизнью", – сообщили в скорой.

Детали происшествия устанавливают ответственные органы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под Житомиром годовалая девочка получила ранение из-за взрыва гранаты. Также мы писали, что в Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, чтобы те не "сдали" их полиции.