В Днепропетровской области горе-мать закопала новорожденного ребенка

Роженица утверждает, что малыш появился на свет преждевременно и не подавал признаков жизни

Врачей вызвал сожитель матери ребенка. / Фото: Pixabay

В Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка. Женщина утверждает, якобы ребенок был мертвым.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в селе Раевка Синельниковского района у женщины начались преждевременные роды, во время которых возникли сложности. Она рожала дома. В результате, как говорит мать, пятимесячный ребенок был без признаков жизни.

После этого женщина не стала никому говорить о смерти новорожденного, а похоронила его на территории своей усадьбы. Спустя несколько дней об инциденте стало известно полиции, которая приехала на вызов.

Во время осмотра правоохранители нашли простыни и труп младенца. Меру пресечения для женщины пока не избрали. Выясняются все обстоятельства.

Напомним, в Ивано-Франковске прохожие увидели на помойке новорожденного ребенка.

Также ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.