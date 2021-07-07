Закрылся в доме с детьми. В Днепропетровской области мужчина порезал ножом двухлетнего мальчика

Пострадавший мальчик сейчас в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепропетровской области вблизи Кривого Рога 28-летний мужчина закрылся в доме с двумя детьми своей сожительницы, 2 и 7 лет, и угрожал расправой.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в результате действий злоумышленника пострадал двухлетний мальчик. Его в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями шеи и спины доставили в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, подозреваемый скрылся с места преступления.
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"Принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего. Решается вопрос о правовой квалификации преступления", – добавили в полиции.
По информации ТСН, таким образом мужчина хотел отомстить матери двоих детей, его бывшей сожительнице.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области шестилетнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.
Также напомним, ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области.
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