Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в Покрове

Ужасная трагедия произошла в Днепропетровской области – мама мальчика почему-то 4 дня не сообщала об исчезновении сына – что известно

В Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Что произошло

Мальчика начали искать только через 4 дня после исчезновения, почему-то мама ребенка раньше не заявляла об этом, хотя ребенок пропал еще 2 июня. В тот день он вместе с друзьями пошел гулять на детскую площадку, но вечером домой так и не вернулся.

Как проходили поиски ребенка

На розыск мальчика были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт, которая и нашла тело ребенка.

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Поиски длились почти четыре дня. Фото: ГУНП

Что говорят в полиции

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Теперь следователи должны установить или сам мальчик попал в коллектор, или его туда бросили.

Досудебное расследование продолжается. Фото: ГУНП

Напомним, ранее в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.