В Днепропетровской области объявили карантин из-за заразной болезни – как уберечься

В Днепропетровской области ввели карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области у одной лисицы обнаружили бешенство. Теперь в регионе несколько населенных пунктов отправили на карантин.

Об этом сообщили в Новомосковской районной госадминистрации.

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На территории Хуторо-Губинихских охотничьих угодий и прилегающих к ним сел – Хуторо-Губиниха, Дмитровка, Скотватое, Новоскотоватое, Мирное, Марьяновка – ввели карантин.

Кроме того, в населенных пунктах привили 46 собак, 48 кошек, 5 голов крупного рогатого скота, 4 головы мелкого рогатого скота.

В карантинной зоне запрещено проводить выставки, вывозить собак, кошек и диких животных за ее пределы, а также запрещен промысловый и лицензированный отстрел диких животных.

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Как предотвратить бешенство

Все граждане обязаны ежегодно прививать своих собак и кошек против бешенства. Содержать собак только на привязи или в вольерах. Категорически запрещается пастухам иметь на выпасе сторожевых собак, не привитых против бешенства.

Ни в коем случае не нужно убивать животное, которое искусало человека или животное! Его следует держать изолированно и наблюдать в течение 10 дней. Об этом немедленно следует уведомить медицинского и ветеринарного работника.

При появлении около группы сельскохозяйственных животных хищников (лис, волков и других) и нанесении ими покусов животным необходимо срочно известить сельских или городского голову, ветеринарных и медицинских работников.

Следует помнить, что каждое дикое животное, которое ведет себя необычно (приближается к людям, животным, населенному пункту), является подозрительным в отношении заболевания бешенством. С такого отстрелянного животного нельзя снимать шкуру. Об этом следует известить ветработников.

Каждый случай необычного поведения животных (возбуждение, поедание посторонних предметов) нужно проверять относительно заболевания бешенством. До выяснения причин заболевания при предоставлении животному лечебной помощи ветработниками следует соблюдать правила безопасности.

Следует избегать излишнего контакта с животными, в первую очередь это касается детей.

Если произошел укус:

1. Срочно (поскольку вирус проникает в организм в течение 15 минут) промыть рану от покуса животного или место, куда попала его слюна, большим количеством проточной воды и натереть кожу хозяйственным мылом до образования густой мыльной пены. Обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в срок.

2. Строго соблюдать режим, назначенный врачом. Употребление любых спиртных напитков в период вакцинации категорически запрещено.

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Чтобы не заразиться бешенством:

1. Удерживайтесь от контактов с дикими и беспризорными животными.

2. Следуйте правилам и нормам содержания домашних животных и обращению с ними. Доставляйте специалистам ветеринарной медицины больных животных или их трупы в случае, если животное погибло.

3. Не убивайте здоровых с виду животных, которые нанесли укусы и другие повреждения, а срочно вызывайте ветеринарного врача.

О бешенстве

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включенным в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространенностью и заболеваемостью в развитых странах.

Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

Название болезни происходит от слова "бес", потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами.

В Киевской области срочно ввели карантин из-за заразной болезни

В городе Украинка Киевской области обнаружили лесную лису, которая больна бешенством.

Как рассказали сайту "Сегодня" в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области, к специалистам по борьбе с бешенством обратились киевляне, которые привезли на исследование лису.

После проведенного исследования в государственном НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы был получен позитивный результат – животное больно бешенством.