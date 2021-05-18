В Днепропетровской области мужчина развращал в лесу свою 5-летнюю падчерицу. Подробности скандала

Злоумышленника задержали правоохранители, теперь его привлекут к ответственности – что известно

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В Павлоградском районе Днепропетровской области 33-летний мужчина развращал свою пятилетнюю падчерицу. Так, обнажив свои половые органы, он раздел ребенка, после чего сделал с ней несколько фотографий на мобильный телефон.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, инцидент произошел во время прогулки. Мужчина повел девочку в лесополосу.

Сейчас подозреваемого задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетней).

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — отметили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области мужчина раздавал непристойные листовки детям.

Также напомним, под Николаевом отчим развращал трех приемных дочерей.