В Днепропетровской области правоохранители "крышевали" наркогруппировку

В состав наркогруппировки входило четырнадцать человек/Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области, где недавно задержали педофила из России, внутренняя безопасность Нацполиции и ГБР разоблачили наркосиндикат под "прикрытием" бывших и действующих полицейских.

Об этом сообщили на странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Изготовление и распространение наркотиков

"Преступная организация изготавливала и распространяла наркотики на территории Днепропетровской области с ведома отдельных полицейских, в частности руководящего звена. Кроме того, одному из должностных лиц полиции инкриминировали пытки людей", — рассказала пресс-секретарь ДВБ НПУ Олеся Бойко.

Наркогруппировку разоблачили

Весной этого года работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины установили группу лиц, которая занималась изготовлением, сбытом психотропных веществ и наркотических средств в Днепропетровской области. Организовали наркобизнес двое человек: 32-летний уроженец Грузии, житель Днепра и 60-летний экс-милиционер – бывший первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области, который во время службы семь лет возглавлял областной подразделение по борьбе с наркопреступностью.

В наркоманию втягивали детей

В состав наркогруппировки входило четырнадцать человек: мужчины и женщины в возрасте от 21 до 47 лет, которые выполняли четко распределенные функции: изготовление тех или иных наркотиков и дальнейшее распространение. Цинизм деятельности разоблаченной группы заключался в том, что наркодельцы втягивали в наркоманию детей, которых впоследствии должны были привлечь к сети сбыта.

Что делали привлеченные правоохранители?

Бывший чиновник милиции консультировал лидера преступной организации относительно методов конспирации, планов правоохранителей по документированию, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров, а также места их изготовления. Кроме того, в его обязанности входила передача части прибыли 43-летнему полицейскому в отставке, экс-начальнику одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности (УПН) полиции Днепропетровской области, который выступал посредником между участниками наркосиндиката и действующими полицейскими.

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Среди сообщников, которые за систематическое денежное вознаграждение не принимали меры реагирования и покрывали противоправную деятельность, были старший оперуполномоченный Днепропетровского районного управления полиции (в прошлом занимал руководящую должность УПН полиции области) и один из должностных лиц полиции города Синельниково, который до недавнего времени также находился на руководящей должности в полиции Павлограда. Кроме того, во время документирования одного из полицейских, причастных к деятельности группы, уличили в пытках задержанных.

Фигурантов наркогруппировки обыскали

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и полиции особого назначения у фигурантов проведено более 40 санкционированных обысков. Изъято оборудование для изготовления наркотиков, "черновые" записи психотропных веществ, наркотические средства, прекурсоры и деньги от их сбыта.

Досудебное расследование

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований готовят объявление о подозрении фигурантам преступной организации. Досудебное расследование продолжается.

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Под Киевом СБУ "накрыла" копов-наркоторговцев

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила бывших правоохранителей, которые торговали оптовыми партиями наркотиков. Один из злоумышленников удостоен почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Виктором Януковичем.

По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона в течение нескольких лет, в том числе находясь на должностях в правоохранительном органе, который противодействует наркопреступности.

После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно зарабатывали до 30 тысяч долларов. "Клиентов" находили через личные контакты в криминальном мире. Расчеты осуществляли наличными при передаче "товара".

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта ими очередной партии наркотических веществ.

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