В Днепропетровской области работница музея жестоко наказала коллегу за отказ вакцинироваться

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу/Коллаж: "Сегодня"

В Днепропетровской области, где правоохранители "крышевали" наркогруппировку, в местном краеведческом музее произошла драка между работницами. Одну женщину госпитализировали.

Об этом сообщает местное издание "Визит-Венал".

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Детали события

Инцидент произошел 25 ноября в Никополе. Около 13:30 между двумя работницами произошел конфликт, во время которого председатель профсоюза ударила художника-оформителя, 61-летнюю женщину. В результате та попала в больницу с переломом шейки бедра.

Почему ударила?

Как рассказала пострадавшая, причиной драки стал ее отказ от вакцинации против COVID-19. Женщина отметила, что отказывается делать прививку из-за состояния здоровья.

Действия правоохранителей

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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Жестокое избиение на Волыни

В Волынской области задержали двух молодых людей, которые жестоко избили таксиста. Мужчину бросили на кладбище умирать.

Были установлены мотивы совершения тяжкого преступления и воспроизведена хронология событий. У потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги. Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое мужчин в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли на кладбище. Применяя физическую силу, заставили пострадавшего выкопать "могилу" и забросали его землей.

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